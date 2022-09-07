Из жизни

В Пензе разрушилась дорожка у детского сада № 52

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Даже трактору нужен отдых, а Виктору Трактору - тем более. Веселого дворника в детском саду № 52 прозвали так за силу и мощь. Мужчина рассказал, что за последний год работы прибавилось.

«Нас затоплять стало сейчас. Как вода пойдет - кирпичи, земля, песок, чего только нет. Летом всегда маленько отдыхал, зимой снега сами знаете сколько. Я чищу один, поэтому прозвали Трактором», - объяснил Виктор Николаевич.

За оградой детского сада асфальтированная дорожка разрушилась из-за большого количества ручьев, но и пешеходов, которых, конечно, много. Потокам попытались преградить путь в дошкольное учреждение, но они легко преодолевает препятствие.

«Вода течет сверху», - отметил мужчина.

А к малышам у Виктора Николаевича особый подход - он обращается к ним с уважением.

«Одна девочка обиделась на меня, мама поздоровалась, а она: «Я с ним здороваться не буду. Он меня дамой назвал». - «Ой, дочка, как хорошо он тебя назвал, ты будущая дама», - рассказал дворник.

Чистоту Виктор Николаевич наводит не только на территории садика, но и за ней тоже - пусть все видят, что дошкольное учреждение содержится в порядке.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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