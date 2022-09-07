Пензенцы назвали неблагополучным двор на Ленинградской, 12

07.09.2022 | 20:12

Двор на Ленинградской, 12, местные считают одним из самых неблагополучных на Западной Поляне. Дорога перед домом была перекопана во время капремонта. Деревья вокруг старые, вот-вот упадут. Правда, летом жильцам установили две новые скамейки и две корзины для мусора, что немного скрасило общую картину.

«Дворников у нас уже давно нет. Приходят здесь раз в неделю, бумажки соберут добросовестно, может, немножко метлой помашут, и на этом все», - пожаловался местный житель Юрий Федорович.

В момент съемки сюжета перед трехподъездным домом было относительно чисто - активистки поработали вениками. Есть здесь группа людей, которые готовы что-то делать, но их мало, и энергии в силу возраста - тоже.

«Мы собрали по весне листья, ветки. Как лежали кучки, так и лежат. Никому не надо. Мы-то убрали все, а увезти, машину пригнать - это, извините, наверное, в обязанности дворника не входит», - отметил мужчина.

Много неприятностей от людей пьющих - они занимают скамейки по вечерам, располагаются как дома. Убирать за собой их, видимо, в детстве не приучили.

Активисты расчистили территорию раз, второй, третий - и сказали: довольно. Все-таки это должен делать дворник на постоянной основе.