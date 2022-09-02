Мертвое дерево на проспекте Строителей может упасть на людей

02.09.2022 | 21:23

Как-то незаметно для всех на проспекте Строителей, 1, красивый и, казалось бы, здоровый тополь превратился в мертвое дерево. Может, потому, что среди зеленых соседей его не замечали. Но когда он перестал покрываться листьями, люди поняли: представитель семейства ивовых из друга превратился во врага.

«Если упадет, наделает дел, кого-нибудь убьет!» - поделился опасениями Иван Павлович.

Рядом - лавочки, приведенные в порядок жильцами. Для себя старались - любят сидеть в тени деревьев. А теперь вот страшновато.

«Его надо спилить и как можно быстрее, иначе - беда», - отметила Раиса Васильевна.

В таких случаях жителям надо обращаться прежде всего в управляющую компанию, так как территория у многоэтажки большая, но по кадастровой карте понятно: сухой тополь стоит на придомовом участке.