Заросли на улице Ухтомского стали общественным туалетом

31.08.2022 | 21:11

Ничего, кроме бурьяна, нет на месте снесенных домов на улице Ухтомского, но один за другим ныряют туда люди. В зарослях протоптано множество тропинок. В воздухе витает запах, который ни с чем не спутаешь.

«Здесь туалет, все - туда!» - возмутилась пензячка.

Разовое посещение благоустроенного санузла на автовокзале стоит 20 рублей. Пассажиры, перевозчики-нелегалы экономят и ходят удобрять заросли.

«Запах сильный. Выпивают тоже. Как ветер к нам, так мы нюхаем всю эту историю», - пожаловалась прохожая.

Проблема существует с тех пор, как туалет на автовокзале стал платным. От набегов страждущих мучились обитатели тогда еще не снесенных домов и единственного оставшегося теперь № 2Б на Ухтомского.

Во дворе когда-то стояла будка, ее ликвидировали. И тогда поток хлынул в палисадники, сараи, подъезды.

«Везде один народ! Юбки повыше. Нечего сказать», - сообщила местная жительница Нина Владимировна.

Бурьян на пустыре регулярно косят. В администрации Железнодорожного района сообщили, что снова это сделают до 9 сентября. Но проблема не решится, так как останутся кусты и двор на Ухтомского, 2Б.

Кроме того, дорога между двухэтажкой и домами № 1 и 1а используется как стоянка. Водители и пассажиры бесцеремонно выбрасывают мусор из машин, проезжая часть загрязнена, газоны забиты отходами.