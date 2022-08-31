Пензенцы пожаловались на соседство с местом сбора пьяных

31.08.2022 | 20:54

«Кафе «Электрик» - так в народе прозвали подстанцию напротив частного дома № 84 на улице Мусоргского. Рядом - одноименные проезды и улица Бородина, а в густых зарослях прячется важный ресурсный пункт.

«Там не только бомжи - приходят и просто алкаши, собираются, их там никто не видит. Хотя бы кустарник могли бы убрать, чтобы видно было. А там заросли какие!» - рассказала пензячка Галина.

Жильцы ближайших домов чего только не насмотрелись и не наслушались от посетителей так называемого кафе. Те любят расположиться у стен подстанции и явить миру широту натуры.

«Даже торгуют самогонкой и закладки делают! И никто ничего не видит!» - возмутилась Галина.

«Вечером этим проулком страшно ходить, потому что там все время народ», - сообщила местная жительница Валентина Федоровна.

Веселые песни звучат тут в темное время суток. Лучше бы слушали произведения Модеста Мусоргского - логичнее было бы, ведь «кафе «Электрик» находится на улице, названной в честь великого композитора.