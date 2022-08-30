Пензенцы еще больше замусорили склон у Солдатского озера

30.08.2022 | 20:57

Как и ожидалось, лето обнажило все, что натворили люди. Гигантская свалка на склонах оврага по дороге к Солдатскому озеру, если идти с Овражной и Вишневой, начинается от гаражей в Военном Городке и заканчивается внизу у водоемов.

«Тут раньше офицеры лазили, ученики фотографировали, тут была поляна, загорали, а сейчас хлам такой. Сверху бросают все», - возмутился житель Пензы Василий Васильевич.

Защитники природы, любители чистой воды из родника у Солдатского озера уже много лет бьют тревогу, заявляя о настоящем оползне из бытовых отходов. Годами копившиеся пласты мусора смещаются, выдавливают своей тяжестью растительность, уничтожают плодородную почву.

«Лет 15 сыпали и сыпят до сих пор с Военного Городка. Здесь гаражи», - рассказал пензенец Петр.

Загрязнена огромная площадь, одним субботником не обойтись. Машина сюда не подъедет, значит, придется вручную выносить накопленный за многие годы хлам. Но не факт, что кто-то за это возьмется.