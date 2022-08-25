Из жизни

Пензячка получила травмы на крыльце на проспекте Строителей

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Без клюшки никуда, распухшее колено не позволяет передвигаться как раньше. Женщина разбила его на крыльце 10-го подъезда дома на проспекте Строителей, 48.

«Я спускалась с коляской, она у меня вырвалась из рук, я до поручня не достала и кувырком летела. Мужчина меня поднял. Шишка была, разбилась вся», - пожаловалась Лидия Михайловна.

Поначалу и не сообразить, что за препятствие возникло на пути пенсионерки. Ямки несильно заметны. Крыльца ремонтировали года три-четыре назад, ступени укрепили, обили металлическими скобами. Но на площадке заплатки надолго не задержались, на плите появились углубления. В одно из них попала нога горожанки.

В 2021 году рабочих управляющей компании просили сгладить неровности.

«Чем-то заляпали и ушли. Все отлетает», - возмутилась пенсионерка.

Журналисты «Службы 11» созвонились с представителями управляющей организации. Там не стали отрицать наличие проблемы. Отремонтировать крыльцо обещали к 1 ноября, а пока попросили жильцов быть повнимательнее и смотреть под ноги.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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