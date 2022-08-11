Из жизни

В Пензе рядом с детской площадкой исчезли крышки колодцев

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Опасное соседство - детская площадка и колодец без крышки. Сверху на него положили деревяшки. Хоть так, говорит прохожая, лучше, чем ничего. Но в идеале нужно вернуть нормальную защиту, чтобы ребенок не провалился. Напротив дома № 108 на проспекте Строителей рискованная ситуация с люком продолжается долго.

«Всегда так. С пьяницами надо разговаривать, с пьянством бороться. Кто пьет - тот и ворует», - заявила местная жительница Валентина Владимировна.

Мест, где крышки исчезали и долгое время люки оставались открытыми, в Пензе немало. Но на проспекте Строителей, 108, ситуация особая, связанная с близостью игровой зоны. Дети любопытны, им так и хочется заглянуть туда, куда не следует. Не стоит исключать и случайность - во время шумных развлечений ребенок может просто не заметить колодец.

«Опасно. Сюда дети с родителями ходят, но все равно. Лежат все лето бревна - бревна не таскают. А если металлическое поставить, наверное, опять утащат», - предположила женщина.

Осмотревшись, журналисты «Службы 11» заметили еще один колодец - напротив первого. Он тоже без крышки. На него сверху положили кусок бетонной плиты, защита от падения случайного прохожего надежней, чем деревянные настилы. Только вот соседство двух люков на таком расстоянии наводит на мысль, что в районе часто появляются любители нажиться за счет коммунального хозяйства.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

пройтись по металлоприёмке, найти осколки люков, взять данные того кто получил $$$ за них... а люки заменить на пластик - это не дорога, прочности достаточно...

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