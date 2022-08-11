Разбитая дорога на проспекте Строителей дождалась ремонта

11.08.2022 | 21:16

«Счастье-то какое!» - вздыхают бабушки у подъезда дома № 17 на проспекте Строителей, глядя на изменения у соседнего, 21-го. Там появились новые бордюры и щебенка. Долгожданный ремонт разбитой дороги.

«Ничего не знаю об этом. Кому они о сроках говорят? Мы второстепенные, ничего не знаем. Но, делают все-таки», - рассказала пенсионерка.

Раньше участок был покрыт огромными ямами и щебенкой, которую коммунальщики периодически подсыпали в самые проблемные места, что спасало лишь на короткий срок. Жаловались все - и пешеходы, и автомобилисты. Последние даже отказывались от сухого и комфортного салона собственного транспорта и были готовы идти под дождем.

«Машину приходится ставить, потому что проехать невозможно, того и гляди колеса отвалятся. Машины разъехаться не могут. Утром пробки и вечером. Жилой сектор большой, улица узкая, ямы огромные», - сообщил пензенец Алексей.

Местные жители рады, смущает только одно - работы ведутся неспешно. Как бы не остановились они совсем, говорят пенсионерки.

«Если до конца доведут, очень довольны будем. Чтобы они порядком все сделали! Пока ее прочистили, засыпали эти колдобоины, все залить надо. Сделают, наверное, раз взялись», - отметили они.

Ведь столько ждали этого момента, что готовы потерпеть еще немного, говорят пенсионерки.