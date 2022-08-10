У поселка Приовражное исчез остановочный павильон

10.08.2022 | 21:15

С трассы Саратов - Нижний Новгород в районе поселка Приовражное теперь уехать можно только полуподпольно - с несуществующей остановки.

«Была, ее убрали. Она не соответствует проекту. У нас здесь маршрут 429 (Пенза - Васильевка), дачные автобусы. Один раз даже гаишники оштрафовали водителя дачного автобуса за то, что он людей высадил в неположенном месте», - сообщил местный житель Анатолий Николаевич.

Как уточняет Надежда Ивановна, павильон исчез не просто потому, что был старым. Его сильно повредили.

«Грохнулась какая-то машина. Наверное, пьяный ехал водитель, погнул. И дорожники куда-то увезли. Остановки уже года два нет или три. Такие дела. Поселок наш никому не нужен», - пожаловалась женщина.

И это не единственная проблема на участке.

«Мы примыкаем к федеральной трассе Саратов - Нижний Новгород, а знака населенного пункта, пешеходного перехода, остановки - ничего нет. Женщина переходила через дорогу, и ее сбила машина. Кончилось тем, что она заплатила штраф за переход дороги в неположенном месте. Нет перехода!» - рассказал Анатолий Николаевич.

Он обратился в районную администрацию - пришел неутешительный ответ.

«В 2027 году. Да ерунда осталась - 5 лет, правда?» - отметил мужчина.