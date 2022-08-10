Двор на улице Осоавиахимовской остался без внимания

10.08.2022 | 20:57

Окна дома № 14 на Осоавиахимовской выходят на асфальтированную дорогу. Но 14-й признан ветхим и будет расселен до конца года. Сколько еще жить в микрорайоне обитателям Осоавиахимовской, 12а, неизвестно. А окна их строения выходят на заросли и грунтовые пути - что у подъездов, что ведущие к ближайшим домам.

«Года четыре назад мы просили, нам привезли гору шлака, крошку. Мы сами ее перетаскали, но это капля в море», - рассказала местная жительница Зоя Андреевна.

У подъездов вечно собираются лужи. Пытаясь как-нибудь спасти лестницу от загрязнения, пенсионеры насыпали щебень, постелили палас. Его, конечно же, затянуло тиной, наслоилась жижа, но под ногами все же стало потверже. Окраина без внимания.

«Люди-то живут. Семья многодетная живет, трое детей маленьких», - пожаловалась пензячка Тамара Васильевна.

Траву не косили ни разу за сезон, ветки деревьев не обрезали. Местные мужчины справляются, как умеют.

«Провода без конца обрываются. У меня муж инвалид второй группы, залазил на дерево по лестнице и опиливал сам деревья. Ему 74 года», - отметила горожанка.

Обиднее всего жителям за дорогу. До асфальтированной двести метров - но каких!

«Два шага идти до остановки, но дождь прошел - и мы не можем пройти, это нужно калоши надевать. Сейчас уже нигде так не живут», - заявила Зоя Андреевна.