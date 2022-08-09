Пензенцам не хватает скамеек на улице Бородина

09.08.2022 | 21:02

«Спасибо, сделали. Сесть нельзя нам было, а теперь мы можем облокотиться», - рассказала Надежда Алексеевна.

Женщина теперь часто выходит во двор. Раньше не могла - ноги больные, долго не погуляешь. Недавно на одно место отдыха на Бородина, 20, стало больше. Но и этого недостаточно, говорит пенсионерка. Среди соседей зависть, что нехорошо. Нужно всем создать условия для отдыха.

«Говорят, пишите - и вам установят тоже», - отметила Надежда Алексеевна.

Пройдя по двору, журналисты «Службы 11» обнаружили разнообразные места для отдыха: и лавочки, и забор, накрытый ковром, и стулья. Сиди где хочешь. Но местные говорят, что и этого вечером не хватает.