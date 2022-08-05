В Пензе осыпается стена бывшего общежития на Ударной, 34

05.08.2022 | 20:57

Плачевно, все падает и течет - так оценивает состояние своего дома Валентина Сергеевна. Бывшее общежитие на Ударной, 34, каких только управляющих компаний не видело, особенно в последние годы. Одна приходит, ничего не делает, но деньги собирает. Потом ее сменяет другая. Чехарда была такая, что люди и не знают, какая организация обслуживает двухэтажку теперь.

«Вообще их не видим. Деньги платим за что, не знаю. Пускай маленькие деньги, но что-то они должны за это сделать, хотя бы прочистить канализацию, чтобы ушла вода у нас из помещений. Года три вода стоит. Трубы сменили - и то мы складывались на эти трубы», - отметила Валентина Сергеевна.

Стоит ли удивляться, что из-за сырости стена начала рассыпаться? Куски летят вниз.

«Они давно падают, а теперь каждый раз все дальше и дальше идет, они просто рушатся. Зимой жильцам будет холодно», - пожаловалась пензячка Светлана Васильевна.

Убираться во дворе самим для жителей стало привычкой. Но одно дело поднять бумажку с бутылкой, и другое - оторвать от земли примерзшую многокилограммовую глыбу.

Однажды зимой рабочие скидывали лед с крыши. Задачу выполнили, посмотрели на часы - 17:00. Трудовой день окончен, пора домой. Оттаявшие куски остались на ночь. Минусовая температура сделала свое дело.

«Прислали бы трактор. МУП знал, они сами отправили скинуть эти льдины. И естественно, бригадир или мастер должен был сказать, что там огромные льдины и проезжая часть», - возмущалась местная жительница.

Людям обидно, что за такое обслуживание приходится платить деньги.