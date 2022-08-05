Из жизни

В Пензе осыпается стена бывшего общежития на Ударной, 34

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Плачевно, все падает и течет - так оценивает состояние своего дома Валентина Сергеевна. Бывшее общежитие на Ударной, 34, каких только управляющих компаний не видело, особенно в последние годы. Одна приходит, ничего не делает, но деньги собирает. Потом ее сменяет другая. Чехарда была такая, что люди и не знают, какая организация обслуживает двухэтажку теперь.

«Вообще их не видим. Деньги платим за что, не знаю. Пускай маленькие деньги, но что-то они должны за это сделать, хотя бы прочистить канализацию, чтобы ушла вода у нас из помещений. Года три вода стоит. Трубы сменили - и то мы складывались на эти трубы», - отметила Валентина Сергеевна.

Стоит ли удивляться, что из-за сырости стена начала рассыпаться? Куски летят вниз.

«Они давно падают, а теперь каждый раз все дальше и дальше идет, они просто рушатся. Зимой жильцам будет холодно», - пожаловалась пензячка Светлана Васильевна.

Убираться во дворе самим для жителей стало привычкой. Но одно дело поднять бумажку с бутылкой, и другое - оторвать от земли примерзшую многокилограммовую глыбу.

Однажды зимой рабочие скидывали лед с крыши. Задачу выполнили, посмотрели на часы - 17:00. Трудовой день окончен, пора домой. Оттаявшие куски остались на ночь. Минусовая температура сделала свое дело.

«Прислали бы трактор. МУП знал, они сами отправили скинуть эти льдины. И естественно, бригадир или мастер должен был сказать, что там огромные льдины и проезжая часть», - возмущалась местная жительница.

Людям обидно, что за такое обслуживание приходится платить деньги.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Деньги платим за что, не знаю. Пускай маленькие деньги
Вот именно. Попробуйте сами за эти деньги что нибудь кому нибудь сделать. Собирайте денег больше. Но видимо больше никто не хочет платить, да и это то не соберешь.

Гость||

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