Пензенцы обеспокоены состоянием зеленой зоны в Арбекове

03.08.2022 | 21:03

Пруд неподалеку от храма Петра и Павла по-прежнему популярен среди тех, кто не привык убираться за собой, говорит Виктория. Она с мужем пришла на пикник и была неприятно удивлена тем, что увидела. Мусора много и на берегу, и в водоеме. Сама пензячка запаслась пакетами, чтобы потом донести все ненужное до бака. Понять психологию тех, кто бросает отходы на природе, она может с трудом.

«Люди потому что такие сами по себе, так воспитали наверное. Мы часто гуляем на стеле. Нам здесь нравится. Иной раз идешь, прогуливаешься по лесу - люди сидят вроде адекватные. Но почему за собой не убирают, я не знаю», - отметила Виктория.

Виктор Николаевич часто по утрам делает большой круг, идет он в том числе и рядом с водоемом. Говорит, порой больно смотреть на то, во что превращают берега.

«Не мешало бы парк очистить, а уже про водоем я и не буду говорить. Тут уже давным-давно не купаются, потому что вода с запахом и тина. Раньше купались, я карасей ловил, и сын у меня ловил», - рассказал мужчина.

Здесь можно и понаблюдать за утками.

«Мы их кормим хлебушком. Они подплывают не всегда, раз на раз не приходится. Они больше на том берегу, там дальше», - сообщила Виктория.

Теперь плавают в этом водоеме исключительно пернатые. Люди в основном располагаются для пикника.

«Мне дочь говорит, там какие-то микроэлементы, так что опасно для здоровья. А жить-то хочется. 70 лет еще не возраст», - заявил пензенец.

Только возникает вопрос, что останется будущим поколениям. Видимо, они плавать будут исключительно в бассейне с хлорированной водой, говорит активист. А хотелось бы сохранить экологию для потомков.