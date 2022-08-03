Из жизни

Пензенцы обеспокоены состоянием зеленой зоны в Арбекове

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Пруд неподалеку от храма Петра и Павла по-прежнему популярен среди тех, кто не привык убираться за собой, говорит Виктория. Она с мужем пришла на пикник и была неприятно удивлена тем, что увидела. Мусора много и на берегу, и в водоеме. Сама пензячка запаслась пакетами, чтобы потом донести все ненужное до бака. Понять психологию тех, кто бросает отходы на природе, она может с трудом.

«Люди потому что такие сами по себе, так воспитали наверное. Мы часто гуляем на стеле. Нам здесь нравится. Иной раз идешь, прогуливаешься по лесу - люди сидят вроде адекватные. Но почему за собой не убирают, я не знаю», - отметила Виктория.

Виктор Николаевич часто по утрам делает большой круг, идет он в том числе и рядом с водоемом. Говорит, порой больно смотреть на то, во что превращают берега.

«Не мешало бы парк очистить, а уже про водоем я и не буду говорить. Тут уже давным-давно не купаются, потому что вода с запахом и тина. Раньше купались, я карасей ловил, и сын у меня ловил», - рассказал мужчина.

Здесь можно и понаблюдать за утками.

«Мы их кормим хлебушком. Они подплывают не всегда, раз на раз не приходится. Они больше на том берегу, там дальше», - сообщила Виктория.

Теперь плавают в этом водоеме исключительно пернатые. Люди в основном располагаются для пикника.

«Мне дочь говорит, там какие-то микроэлементы, так что опасно для здоровья. А жить-то хочется. 70 лет еще не возраст», - заявил пензенец.

Только возникает вопрос, что останется будущим поколениям. Видимо, они плавать будут исключительно в бассейне с хлорированной водой, говорит активист. А хотелось бы сохранить экологию для потомков.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Хорошее место зоной не назовут

Гость||

Это наша действительность, нет не какого порядка, а главное нет заинтересованности у властей. лето считай прошло а пруд у 6-й городской больницы в запущенном состоянии. обещали к 1 июля привести в порядок, но так не чего не сделано.Трава не кошена, песок не завезен, обещали начать очистку пруда. но увы Палец о палец не кто не ударил и мы все надеемся на власть дармоедов.

Гость||

Сегодня там проезжал, вонищще стоит такая, что глаза режет

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенцы обеспокоены состоянием зеленой зоны в АрбековЕ
"Пензенцы обеспокоены состоянием зеленой зоны в АрбековО"

Гость||

В Пензе вообще странные повадки у жителей. Очень удивляет, когда пакеты с тухлыми объедками выставляют в коридор за дверь квартиры, на обозрение всем соседям. И воняет это всю ночь на весь подъезд. Хорошо, если рано утром в мусорку отнесут, а то может и целый день простоять. И самое интересное, что для всего подъезда это считается нормой, все молчат, всем нравится. Как же вы так живете, нагадили у себя же под носом и нюхаете?

Имя: Гость
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