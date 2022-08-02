Жители поселка Трудовик пожаловались на проблемы с дорогой

Заросшая дорога, от которой остались только две едва различимые колеи, - это все, что сохранилось от некогда использовавшейся проезжей части. Путь ведет от станции Рамзай к одноименному селу и к Пяше. В середине заметна развилка на поселок Трудовик. Тут появляется накатанная грунтовка.
«Ездят мало. Поднимаются через посадку, на Пяшу уезжают. А тут так, кто за грибами в лес, за ягодами приезжает», - пояснил местный житель Евгений.
Дорога на Пяшу часто используется машинами, поэтому не зарастает. Ее отсыпали щебенкой. Трясет, но ездить можно. 10 минут - и ты в другом населенном пункте.
«Мы живем на Трудовике. К нам как дождь - ни скорая и никто. Живут пенсионеры. Ни у кого денег нет, чтобы хотя бы щебенкой отсыпать клочок до дороги», - рассказал Евгений.
Сельские жители привыкли к тому, что добраться из одного населенного пункта в другой непросто, дорожные проблемы городских обитателей они считают пустяком.
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penzainform.ru писал(a):мы тут по 30 минут в душегубной маршрутке каждый день,не выезжая за пределы одного населённого пункта.