Жители дома на Южной Поляне рискуют упасть в подвал

30.07.2022 | 20:00

В доме № 16 в 1-м проезде Лобачевского резиновые сапоги стали повседневной обувью, а передвигаться в пределах подъезда жителям приходится аккуратно, чтобы не провалиться в подвал. Деревянные доски сгнили в результате постоянных потопов. Большая вода в двухэтажку приходит после каждого ливня.

Сейчас вода постепенно отступает и уже есть возможность выйти из дома, но только в одну сторону. Путь к важным социальным объектам отрезан.

«Если в больницу идти, в магазин, на остановку - двор проходной, идут все. В садик тоже водят. Теперь нет такой возможности», - рассказала Антонина Скворцова.

Другая жительница «сталинки» уже много лет обивает пороги районной администрации, в то время как в управляющей компании думают над решением проблемы.

«О причине могу только догадываться. Дороги стали делать хорошие, насыпают, они становятся выше, к нам делают заезды, и вот по ним, где пониже, вода потоком летит без задержки», - предположила Ирина Коновалова.

Фундамент дома 50-х годов постройки размывает, затапливает подпол, под воду уходят огороды. Помидоры и огурцы - не те культуры, которые следует выращивать в таких условиях, лучше всего подойдет рис, шутят люди.