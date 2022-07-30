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Из жизни

Жители дома на Южной Поляне рискуют упасть в подвал

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В доме № 16 в 1-м проезде Лобачевского резиновые сапоги стали повседневной обувью, а передвигаться в пределах подъезда жителям приходится аккуратно, чтобы не провалиться в подвал. Деревянные доски сгнили в результате постоянных потопов. Большая вода в двухэтажку приходит после каждого ливня.

Сейчас вода постепенно отступает и уже есть возможность выйти из дома, но только в одну сторону. Путь к важным социальным объектам отрезан.

«Если в больницу идти, в магазин, на остановку - двор проходной, идут все. В садик тоже водят. Теперь нет такой возможности», - рассказала Антонина Скворцова.

Другая жительница «сталинки» уже много лет обивает пороги районной администрации, в то время как в управляющей компании думают над решением проблемы.

«О причине могу только догадываться. Дороги стали делать хорошие, насыпают, они становятся выше, к нам делают заезды, и вот по ним, где пониже, вода потоком летит без задержки», - предположила Ирина Коновалова.

Фундамент дома 50-х годов постройки размывает, затапливает подпол, под воду уходят огороды. Помидоры и огурцы - не те культуры, которые следует выращивать в таких условиях, лучше всего подойдет рис, шутят люди.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Заслуги ООО ЖилКомСервис, ни чем , кроме сбора денег, якобы, за техническое обслуживание, не занимаются. Когда ликвидируют эту шарагу? Уставной капитал 10000 рублей, материально-технической базы нет. Жильцов надули. По поддельным протоколам из управляющей превратились в обслуживающую. Директор Балашов А.М. от жителей скрывается личный прём не ведёт, телефоны свои и другие связные отключают. Сколько же это можно терпеть? Что неужели ни какой управы на него нет или крышуют очень влиятельные деятели?

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