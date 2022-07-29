Из жизни

На улице Карпинского ремонт кровли дал неожиданный результат

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Варварски разрушили асфальтированную дорожку на Карпинского вдоль домов № 24-28. Здесь мало кто имеет сомнения относительно виновников.

«Крышу делали - скорее всего, они», - озвучила версию местная жительница.

Действительно, на многоэтажке № 26 капитально ремонтировали кровлю. Умудрились испачкать свежеокрашенный боковой фасад, повсюду - остатки рубероида.

«Старый кучей свалили, а потом приехала тяжелая техника и все тут раздавила. Сюда с обеих сторон заезжали», - рассказал горожанин.

Сколько труда стоило обустроить этот участок, старожилы не забудут. Очень долго ресурсники перекладывали сети и камеры теплотрассы. В 2019-м, когда жители противостояли строительству парковки, свежеуложенная асфальтированная дорожка была просто загляденье.

Парковку все же сделали, полоса благополучно пережила три года, пока не явились истинные варвары и не разрушили ее.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

У нас во дворе старый рубероид растащили жоповозники, подложить под свои жоповозки, которые ставят за цепочками.

Гость||

Ребята гастарбайтеры учатся

Имя: Гость
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