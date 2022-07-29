Двор на Коммунистической заливает водой после каждого дождя

29.07.2022 | 19:15

После дождей вода с дороги непрерывным потоком стекает во двор дома на Коммунистической, 39. С тех пор как заасфальтировали проезжую часть, жильцам ближайших домов покоя нет. Вечные ручьи струятся к подъездам. Хуже стало после обустройства бордюра: на дороге вдоль него образуется лужа, машины обрызгивают людей, жижа льется через отверстие сбоку.

«На каждой проезжей дороге, где нет ливневой канализации, делают специально отводы, чтобы вода быстро ушла и всю грязь унесла. Зачем плотину сделали из этих «полицейских»?» - задался вопросом неравнодушный гражданин.

Обстоятельный активист приступил к делу: сходил в управляющую компанию, оттуда - в департамент ЖКХ, где уже раз пять был с осени 2021 года, сам досконально изучил суть проблемы.

До асфальтировки в микрорайоне были ливневки. Одна, которая снижала поток воды от домов на Проспекте Победы и Коммунистической, исчезла. Пенсионер даже нарисовал карту, на которой показал, как вода с трех сторон льется во двор его дома. Ее могло быть меньше.

«Вот здесь была - заасфальтировали. Какой-то прибор привозили, колодец искали, так и не нашли, уехали. Экскаватор, говорят, надо, копать здесь, а сил сейчас нет», - рассказал активист.

Исчезла ливневка , что была примерно напротив дома № 39. Если ее вернуть, то во двор станет поступать меньше воды.