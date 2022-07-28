Из жизни

Жители Пензы и области устали исправлять чужие ошибки

Печать
Telegram

Чиновники росчерком пера меняют границы и названия населенных пунктов, а люди должны бегать по кабинетам и исправлять то, что те наделали. Три улицы в поселке Приовражном оказались на стыке трех районов.

«Мокшанский, Бессоновский - мы сами толком не знаем. Когда началась приватизация, нам всем выдали документы: поселок Приовражный. Потом они где-то чего-то, оказалось, напутали, переименовали в Приовражное. То есть все документы надо переделывать. А почему не они, а мы?» - резонно поинтересовался местный житель.

Проблема серьезная, а решать ее обязаны рядовые жители.

«Я обратился в администрацию: как это все сделать? «Каждый должен сам». Так напутали вы, не я!» - возмутился житель поселка.

Исправлять чужие ошибки приходилось и в доме № 6 в 5-м Виноградном проезде - это было в 2019 году. Внимательная женщина заметила расхождения в квитанциях за оплату мусора: отличался метраж.

«По моей однокомнатной квартире нужно 47,4 квадратного метра - пишут 48,6. Это не единичный случай - и двух-, и в трехкомнатных такое же. Например, в 41-й квартире почти на 7 квадратных метров увеличилось», - рассказывала горожанка.

Компания, разославшая квитанции, отправила к застройщику. Там сказали, что фирме предлагались новые списки с поправками, а та якобы отказалась.

«Звоним туда, нам говорят: берите свои свидетельства о собственности, приезжайте каждый сюда, тогда исправим», - сообщила пензячка.

В похожей ситуации оказался пензенский автомобилист, которому пачками приходили штрафы, оформленные на тезку из Самары, несмотря на явные несостыковки в документах.

«У меня «Гранта» с пензенскими номерами, а штрафы присылают на «Солярис» с самарскими. Там двойник: то же ФИО, тот же год рождения», - пояснил мужчина.

Ему пришлось несколько раз доказывать, что он законопослушный водитель, и только после освещения проблемы в телеэфире квитанции приходить перестали.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
0
0
0
 
Гость||

Так надо. Быдло должно, всегда должно...

Гость||

Гость писал(а):

Так надо. Быдло должно, всегда должно...

Оно за это голосовало и будет голосовать.

Гость||

Рабы не мы, или немы?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте