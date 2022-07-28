Жители Пензы и области устали исправлять чужие ошибки

28.07.2022 | 19:30

Чиновники росчерком пера меняют границы и названия населенных пунктов, а люди должны бегать по кабинетам и исправлять то, что те наделали. Три улицы в поселке Приовражном оказались на стыке трех районов.

«Мокшанский, Бессоновский - мы сами толком не знаем. Когда началась приватизация, нам всем выдали документы: поселок Приовражный. Потом они где-то чего-то, оказалось, напутали, переименовали в Приовражное. То есть все документы надо переделывать. А почему не они, а мы?» - резонно поинтересовался местный житель.

Проблема серьезная, а решать ее обязаны рядовые жители.

«Я обратился в администрацию: как это все сделать? «Каждый должен сам». Так напутали вы, не я!» - возмутился житель поселка.

Исправлять чужие ошибки приходилось и в доме № 6 в 5-м Виноградном проезде - это было в 2019 году. Внимательная женщина заметила расхождения в квитанциях за оплату мусора: отличался метраж.

«По моей однокомнатной квартире нужно 47,4 квадратного метра - пишут 48,6. Это не единичный случай - и двух-, и в трехкомнатных такое же. Например, в 41-й квартире почти на 7 квадратных метров увеличилось», - рассказывала горожанка.

Компания, разославшая квитанции, отправила к застройщику. Там сказали, что фирме предлагались новые списки с поправками, а та якобы отказалась.

«Звоним туда, нам говорят: берите свои свидетельства о собственности, приезжайте каждый сюда, тогда исправим», - сообщила пензячка.

В похожей ситуации оказался пензенский автомобилист, которому пачками приходили штрафы, оформленные на тезку из Самары, несмотря на явные несостыковки в документах.

«У меня «Гранта» с пензенскими номерами, а штрафы присылают на «Солярис» с самарскими. Там двойник: то же ФИО, тот же год рождения», - пояснил мужчина.

Ему пришлось несколько раз доказывать, что он законопослушный водитель, и только после освещения проблемы в телеэфире квитанции приходить перестали.