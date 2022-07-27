На Минской случилась очередная утечка из теплосетей

27.07.2022 | 19:45

Парная под открытым небом появилась на Минской. Напротив дома № 21 из подземной части теплотрассы поднимается горячий воздух. Видимо, произошла утечка, но странно, что коммунальщики еще не обнаружили и не устранили прореху в трубе: судя по звуку, кипяток вытекает довольно быстро. Не заметить аварию невозможно - столб пара виден издали.

Местные жители говорят, что старые сети нужно менять. Рвутся они часто. Только в 2021 году было два инцидента. Директор управляющей компании беспокоился, что пострадает дом.

«На Минской, 23, вода по лотку идет в подвал. Там сейчас море, весь подвал затоплен», - рассказывал он.

Местным кажется, что проще было бы один раз и надолго заменить все старые сети, вместо того чтобы бесконечно ездить на место ЧП, рыть, потом закапывать и восстанавливать асфальт.