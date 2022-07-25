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Из жизни

Житель Константиновки взял на себя заботу о поклонном кресте

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Несколько лет пенсионер из Константиновки следит за порядком около поклонного креста на выезде из Пензы: смывает пыль с распятия, убирает мусор, оставленный нечистоплотными путниками. Чтобы не подъезжали к установленной святыне и не бросали здесь мешки с хламом, мужчина выставил символическое ограждение из березовых кольев. Но они кому-то не понравились.

«Кто вам разрешил здесь загородить?» Я пальцем показал: «Вот Он!» - «Нехорошо, надо убрать, потому что делегация приедет». Да при чем делегация эта? Я здесь сделал, чтобы не мусорили!» - рассказал житель с. Константиновка Норик Погосян.

Смотритель так растерялся, что даже не поинтересовался, откуда были эти люди. Возможно, из районной администрации, как догадывается пенсионер-альтруист. По его инициативе здесь отсыпан земельный участок, высажено пять елок, кое-где видны цветы. В планах было дальнейшее благоустройство.

«Деньги будут - камни здесь сложить аккуратненько в ряд», - пояснил Норик Погосян.

Когда на выезде из Пензы установили поклонный крест, он не знает, но уверен, что верующие, отправляясь в дальний путь, просят у Спасителя защиты в дороге.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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