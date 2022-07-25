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Из жизни

Пензенцы отказались платить за ремонт дороги у дома

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Разбитую дорогу на проспекте Строителей, 152а, наконец отремонтируют. Только жители не обрадовались, потому что узнали про это из квитанций оплаты услуг ЖКХ.

«Решили сделать дорогу за счет жильцов. Выиграли какой-то грант - миллион семьсот общей дороги», - сообщила активистка.

Часть денег выделяется из бюджета, остальное должны отдать граждане. Дорогу они хотят, но платить за нее не готовы.

«Жители пришли в шок, когда пришли платежки: в два раза больше обычного! Просили что-нибудь сделать, чтобы не было этого платежа, для пенсионеров и инвалидов, которых в доме очень много», - рассказала женщина.

Собрание, на котором голосовали за то, чтобы платить за ремонт дороги, якобы провели, но сейчас люди говорят, что они не подписывались под протоколом. Между тем первый счет им уже выставили.

«25 рублей 34 копейки с квадратного метра жилой площади. Общая сумма, которую должны жители выплатить, - 1 миллион 80 тысяч. Платеж раскидан на пять месяцев», - уточнила горожанка.

Возникают вопросы и по поводу начисления платы тем, у кого нет автомобиля, и даже лежачим инвалидам.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Вот это лихо! Вот это по-нашему!

Гость||

....хоть шерсти клок!!!

Гость||

В прокуратуру заявление с требованием возбудить уголовное дело по ст. 159 УК РФ Мошенничество и по ст. 292 Служебный подлог.

Имя: Гость
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