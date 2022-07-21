Из жизни

На Солдатской местные жители превратили канаву в свалку

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Горько рыдает несчастная ива на Солдатской улице - вся переломана, завалила сучьями дорогу, канаву, что тянется через Райки. Еще бы не плакать дереву: оно, горемычное, вынуждено скрывать от посторонних глаз дела человеческих рук.

«Кто может? Конечно, близлежащие», - заявила местная жительница.

Но народ не признается. Он спрятался, закрылся, а верные стражи охраняют жилища.

С 2019-го, с началом «мусорной реформы», специализированные организации без перебоев вывозят твердые коммунальные отходы. В частном секторе - по графику. Только люди все равно сваливают хлам в канаву.

«У нас четко, только где дома, там выносят мусор. А здесь никто не собирает. Кто-то тут поставит, кто-то - там. У нас соседка с этого края всегда мусор убирает, кто-то выносит», - рассказала женщина.

Отходы копятся с прошлых лет, много свеженабросанных, иначе бы их занесло старой листвой. Так и приходится плакать несчастной иве, расти посреди мусора, прятать его в ветвях и стыдиться за людей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Так это с Арбекова(ВО) приезжали с мусорными пакетами. А на Солдатской местных жителей вынуждали платить за уборку мусора. И они платят за это.

Имя: Гость
Комментарий:

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