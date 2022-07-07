Жители Приовражного пожаловались на разбитую проезжую часть

07.07.2022 | 20:26

В поселке Приовражном нужно активно маневрировать, чтобы попытаться избежать ям. Их здесь много: где-то старый асфальт сам пришел в негодность, где-то его разбила тяжелая техника. Если раньше порядок наводило крупное предприятие, то теперь - никто.

«Племстанция распалась, наш поселок сейчас уже никому не нужен. На него не обращают внимания. Дороги у нас вообще невозможные, их обязательно нам надо делать», - пожаловалась жительница поселка Надежда Ивановна.

Асфальт разрушился не только из-за старости, но и из-за тяжелых условий эксплуатации. Основную дорогу от трассы через поселок просто разбили.

«Ужасная дорога. Справа - тоже Бессоновский район, отдали поле, маслозавод уже два года. Они обещали проектную документацию сделать на эту дорогу. Нам сельский совет обещал в этом году. Очень мало нас, поэтому нет такого внимания», - сообщила Вера Павловна.

Асфальт на внутренних улочках также нуждается в обновлении, ведь он лежит тут с момента основания поселка.

«С советских времен. Мы тут уже 40 лет, организация была, здесь дома 1976 года. Как нам дали дома, никто не ремонтировал», - рассказала Вера Павловна.

Люди понимают, что из-за малого размера поселка денег на его содержание выделяется минимум.