Из жизни

Жители Приовражного пожаловались на разбитую проезжую часть

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В поселке Приовражном нужно активно маневрировать, чтобы попытаться избежать ям. Их здесь много: где-то старый асфальт сам пришел в негодность, где-то его разбила тяжелая техника. Если раньше порядок наводило крупное предприятие, то теперь - никто.

«Племстанция распалась, наш поселок сейчас уже никому не нужен. На него не обращают внимания. Дороги у нас вообще невозможные, их обязательно нам надо делать», - пожаловалась жительница поселка Надежда Ивановна.

Асфальт разрушился не только из-за старости, но и из-за тяжелых условий эксплуатации. Основную дорогу от трассы через поселок просто разбили.

«Ужасная дорога. Справа - тоже Бессоновский район, отдали поле, маслозавод уже два года. Они обещали проектную документацию сделать на эту дорогу. Нам сельский совет обещал в этом году. Очень мало нас, поэтому нет такого внимания», - сообщила Вера Павловна.

Асфальт на внутренних улочках также нуждается в обновлении, ведь он лежит тут с момента основания поселка.

«С советских времен. Мы тут уже 40 лет, организация была, здесь дома 1976 года. Как нам дали дома, никто не ремонтировал», - рассказала Вера Павловна.

Люди понимают, что из-за малого размера поселка денег на его содержание выделяется минимум.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

В селе с. Демкино, деревня 7 км, четыре улицы тысяча жителей, но асфальт только до начала деревни, до школы и сельсовета, а остальная часть грунтовка, которую не делали со времён образования села, и так же рядом, в ст. Захаркино, никифоровна до деревни есть дорога и той то рады, хоть маршрутка ходит, а по селу никто и не мечтает даже, хотя тысяча домов и считай в каждом машина, а то и две

Гость||

Гость писал(a):

асфальт только до начала деревни, до школы и сельсовета, а остальная часть грунтовка,
Зачем же они, недогадливые, выстроили себе школу и сельсовет в начале деревни? Надо-то было - в конце!

Гость||

У губернатора спросите, почему мобильные заводы не на Приовражное работают, а на другое место.

Гость||

Безопасно и Качественно Разбитую Дорогу))

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> В селе с. Демкино, деревня 7 км, четыре улицы тысяча жителей, но асфальт

> только до начала деревни, до школы и сельсовета, а остальная часть

> грунтовка, которую не делали со времён образования села, и так же рядом, в

> ст. Захаркино, никифоровна до деревни есть дорога и той то рады, хоть

> маршрутка ходит, а по селу никто и не мечтает даже, хотя тысяча домов и

> считай в каждом машина, а то и две

--------------------------------------

Переделать Россию под машинную тягу - дорогое удовольствие, страна огромная, тропинок много. Везде ездят требовательные скотовозки.

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