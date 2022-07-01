Пензенцы снова пожаловались на тропу на улице Маресьева

01.07.2022 | 21:23

На железнодорожных путях, которые расположены между улицей Маресьева и Цыганским Поселком, продолжают бросать мусор, причем в зеленой зоне часто можно увидеть нетрезвые компании. Убирать некому, субботники - явление редкое.

«Раньше Октябрьская администрация проводила с той стороны линии, потому что здесь - Ленинский район, а там - Октябрьский. А Ленинский, мне кажется, ничего тут не убирал », - рассказала Зинаида Васильевна.

Местные жители отмечают, что исчезли поручни. Раньше они были, но постепенно их стали срезать. Видимо, сдали в пункт приема.

«На цветмет. Вообще, конечно, неудобно ходить, здесь на остановку, на работу ходят постоянно, народу много. А зимой ползаем, берем соль, посыпаем. Желательно, чтобы что-нибудь сделали здесь»,- отметила женщина.

На то, что территория заброшена, прохожие жаловались не раз. «Служба 11» освещала проблему, только реакция на сюжеты была такой, что помогала в отдельные моменты. Общую картину это не меняло.