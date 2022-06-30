Ремонт унитаза обернулся для пензячки потерей денег и сантехники

Качество работы сантехника вызвало критику у жительницы дома № 136 на проспекте Победы. Началась история еще в прошлом году, но до сих пор так и не закончена. Сломалась кнопка слива бачка в туалете. Женщина нашла специалиста по объявлению.
«Приехал, взял с меня 1 350 и говорит: «А зачем у вас в унитазе прокладка стоит между бачком?». Я не сантехник, как могут две жесткие вещи соединяться, не понимаю. Мне сколько лет, и ставили всегда с прокладкой, я видела. «Ничего вы не понимаете!» Ну ладно, я молчу», - рассказала Надежда Михайловна.
В итоге женщина доверилась специалисту.
«Он спустил воду и поставил. Вечером сажусь на унитаз - бачок на меня повалился, под ногами воды - по колено», - пожаловалась Надежда Михайловна.
В общей сложности замена кнопки обошлась дорого, ведь нужно было менять всю конструкцию.
«На другой день с работы вечером иду - он в машину садится. Я говорю, что не работает унитаз, он: «Мне некогда, но пойдем». И мне разбил унитаз. Говорит: «Иди другую фирму ищи, покупай комплект и делай за свои деньги», - возмутилась женщина.
Надежда Михайловна не надеется вернуть потраченные деньги. Она призывает более внимательно и вдумчиво выбирать специалистов.
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Развелось этих придурошных сантехников, электриков, строителей, ремонтёров различных. Делать ничего не умеют но понтов полна задница