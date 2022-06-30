Пензенская семья живет в квартире со сгнившим потолком

30.06.2022 | 19:32

Бездействие управляющих компаний привело к обрушению потолка в доме на Ново-Тамбовской, 22. Много лет жильцы платили за обслуживание и текущий ремонт, не получая качественных услуг. Конструкция рассыпалась в квартире № 10.

«Прямо лавина обрушилась, у меня натяжной потолок опустился. На второй день я пошла к ним. Они пришли, посмотрели и говорят: надо снять натяжной потолок», - сообщила Галина Николаевна.

В обслуживающей компании «Жилкомсервис» пообещали что-то предпринять - при условии, что женщина уберет натяжную конструкцию. Пенсионерка заплатила за эту услугу тысячу.

«Сняли, начали вытаскивать - все потекло и обрушилось на пол. Я это убрала, не стала ждать. Кого я буду ждать? И перекрытие потекло», - пожаловалась пенсионерка.

В квартире Галина Николаевна с семьей живет на условиях социального найма. Она должна ухаживать за комнатами, что и делала, но ремонтировать кровлю - общедомовое имущество - неспособна.

Съемочная группа «Службы 11» поднялась на чердак. Съемку провели на мобильный телефон, так как с тяжелой аппаратурой повышается риск в любой момент свалиться как снег на голову в чью-то квартиру.

От увиденного стало страшно. Впечатление таково, что от следующего дождя потолок рухнет целиком.

«Пусть придут, разберут хотя бы потолок. Мне кого нанимать? Все сгнило», - отметила Галина Николаевна.

О ЧП известно районной администрации, жалоба направлена в управление ЖКХ. Опасность обрушения потолка есть и в соседней квартире, и в другом подъезде вполне реальна: крыша старая.