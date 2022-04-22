Пьющие бездомные отыскали приют на Сосновой улице

Следы пребывания бомжей обнаружены в заброшенной постройке. Бродяги пронырливые, не пропускают ни одного укрытия. Отыскали приют на улице Сосновой и, как водится, начали загромождать мусором ближайшую территорию. Им активно помогает местное население, болеющее тяжким недугом - ленью.
«А то еще выйдут из дома, мусор поставят сюда, и все», - рассказала пенсионерка.
Активных людей, способных выйти на субботник, в Монтажном мало. Территория, которую дворники не посещают, огромна. Складывается впечатление, что весь поселок засыпан бытовыми отходами.
«Очень плохо. Район практически не убирается», - пожаловалась пенсионерка.
Разносчики бытовых отходов по территории славятся пристрастием к определенному виду напитков и широкими жестами разбрасывают бутылки направо и налево. Если бы всю эту немалую армию выпивающих граждан заставить убирать Монтажный, они бы за день привели в порядок весь поселок.
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penzainform.ru писал(a):Пустите слух, что за этот мусор деньги платят, сразу всё соберут.