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Из жизни

Пьющие бездомные отыскали приют на Сосновой улице

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Следы пребывания бомжей обнаружены в заброшенной постройке. Бродяги пронырливые, не пропускают ни одного укрытия. Отыскали приют на улице Сосновой и, как водится, начали загромождать мусором ближайшую территорию. Им активно помогает местное население, болеющее тяжким недугом - ленью.

«А то еще выйдут из дома, мусор поставят сюда, и все», - рассказала пенсионерка.

Активных людей, способных выйти на субботник, в Монтажном мало. Территория, которую дворники не посещают, огромна. Складывается впечатление, что весь поселок засыпан бытовыми отходами.

«Очень плохо. Район практически не убирается», - пожаловалась пенсионерка.

Разносчики бытовых отходов по территории славятся пристрастием к определенному виду напитков и широкими жестами разбрасывают бутылки направо и налево. Если бы всю эту немалую армию выпивающих граждан заставить убирать Монтажный, они бы за день привели в порядок весь поселок.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Разносчики бытовых отходов по территории славятся пристрастием к определенному виду напитков и широкими жестами разбрасывают бутылки направо и налево. Если бы всю эту немалую армию выпивающих граждан заставить убирать Монтажный, они бы за день привели в порядок весь поселок.
Пустите слух, что за этот мусор деньги платят, сразу всё соберут.

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