На улице Циолковского на дороге гремит крышка колодца

К привычным звукам большого города на улице Циолковского добавился еще один - грохот канализационного колодца. Он может быть разной насыщенности - в зависимости от веса машины, с силой давящей на крышку люка как на клавишу.
За границей строят музыкальные дороги: машина едет по участку, возникает вибрация, слышится звук и внутри авто, и вокруг него, звуки образуют мелодию. Пользы много - водитель соблюдает скорость, чтобы прослушать музыку, не засыпает, туристам интересно. Проект недешевый.
В Пензе такой участок получился за счет колодца, даже вкладывать деньги не пришлось. Дешево, но сердито.
Пугает лишь количество аварий, которые случались, когда крышка переворачивалась и машина на скорости влетала в колодец.
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