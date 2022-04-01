На улице Циолковского на дороге гремит крышка колодца

01.04.2022 | 21:11

К привычным звукам большого города на улице Циолковского добавился еще один - грохот канализационного колодца. Он может быть разной насыщенности - в зависимости от веса машины, с силой давящей на крышку люка как на клавишу.

За границей строят музыкальные дороги: машина едет по участку, возникает вибрация, слышится звук и внутри авто, и вокруг него, звуки образуют мелодию. Пользы много - водитель соблюдает скорость, чтобы прослушать музыку, не засыпает, туристам интересно. Проект недешевый.

В Пензе такой участок получился за счет колодца, даже вкладывать деньги не пришлось. Дешево, но сердито.

Пугает лишь количество аварий, которые случались, когда крышка переворачивалась и машина на скорости влетала в колодец.