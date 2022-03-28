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Из жизни

Гибель кроликов в Мокшанском районе привела к скандалу

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«Все село говорит, что я кроликов у них съела! Как же! Я съела? Без зуба вот стою. А почему им можно написать такую клевету?» - возмутилась Антонина Ивановна.

Жительница Мокшанского района обижена до глубины души предположением, что ее собака причастна к гибели «домашних зайцев».

«Я выхожу - и меня чуть не парализовано. Идут пять полицейских, подходят и говорят: «Ваша собака загрызла у соседа кроликов». Я дар речи потеряла», - пожаловалась пенсионерка.

Питомцу Антонины Ивановны породы джек-рассел-терьер на тот момент было четыре месяца. Щенок, утверждает хозяйка, не выходит из дома и вряд ли смог бы задушить почти десяток кроликов.

Полицейские провели проверку, установить виновника не смогли. Но факт, что заподозрили именно ее, Антонину Ивановну не оставляет в покое. Она даже в прокуратуру обращалась.

Соседка выдвигает свою версию.

«У нее была очень большая собака белая, она мне будет по грудь. Куда она ее дела потом, непонятно, потому что, когда полицейские приезжали, видели от ее дома след как раз к нам. Мы не говорили, что это именно ее собака», - пояснила Светлана Наркисовна.

Антонина Ивановна утверждает, что какие-то псы крутятся около ее дома, но она к ним отношения не имеет.

Конфликт между соседями длится давно, он связан с землей. Были многочисленные суды, которые завершились не в пользу Антонины Ивановны. Она теперь ищет грамотного юриста.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Это кролик в беретке на верхнем фото?

Гость||

Гость писал(a):

Это кролик в беретке на верхнем фото?
Сам ты фото. Это скриншот видео.

Гость||

20.33, я двухметровый суслик.

Имя: Гость
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