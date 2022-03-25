В Пензе участница войны вынуждена жить в сырой квартире

Взаимные претензии предъявляют коммунальщики и жительница дома на Ульяновской, 14. Одна жалуется на то, что через межпанельные швы дует, а из подвала парит, а другие в ответ интересуются, почему пенсионерка при приобретении квартиры не учла того, что она угловая.
«Везде плохо, все мокрое. Взяли прорезали дыру. Все промерзает. И соль мокрая, гречка, рис, и спички не зажигаются. Я рис отнесла им зеленый», - пожаловалась Зинаида Егоровна.
Особенно остро проблема стояла зимой, когда погода в доме зависела от того, какая температура на улице.
«Все промерзает. Они замажут и говорят: плиты разошлись. А я теперь что же? А все дует, и тараканы ползут» - возмутилась пенсионерка.
Итог бездействия коммунальщиков налицо.
«Все отлепляется, замерзает. Подушкой затыкаю, настилаю журналы и газеты. Дует невозможно, вот и сплю так! Одеяло грею, чтобы лечь», - сообщила Зинаида Егоровна.
По ее мнению, нужно нормально изолировать швы на стене и подумать, как отводить лишнюю влагу из подвала.
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Так щели специально и есть,чтобы отводить влагу из подвала. Всё нормально значит там.