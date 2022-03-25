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Из жизни

В Пензе участница войны вынуждена жить в сырой квартире

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Взаимные претензии предъявляют коммунальщики и жительница дома на Ульяновской, 14. Одна жалуется на то, что через межпанельные швы дует, а из подвала парит, а другие в ответ интересуются, почему пенсионерка при приобретении квартиры не учла того, что она угловая.

«Везде плохо, все мокрое. Взяли прорезали дыру. Все промерзает. И соль мокрая, гречка, рис, и спички не зажигаются. Я рис отнесла им зеленый», - пожаловалась Зинаида Егоровна.

Особенно остро проблема стояла зимой, когда погода в доме зависела от того, какая температура на улице.

«Все промерзает. Они замажут и говорят: плиты разошлись. А я теперь что же? А все дует, и тараканы ползут» - возмутилась пенсионерка.

Итог бездействия коммунальщиков налицо.

«Все отлепляется, замерзает. Подушкой затыкаю, настилаю журналы и газеты. Дует невозможно, вот и сплю так! Одеяло грею, чтобы лечь», - сообщила Зинаида Егоровна.

По ее мнению, нужно нормально изолировать швы на стене и подумать, как отводить лишнюю влагу из подвала.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Так щели специально и есть,чтобы отводить влагу из подвала. Всё нормально значит там.

Гость||

Хорошая забота получается о ветеранах

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Итог бездействия коммунальщиков налицо.
Итог: пенсионерка купила эту квартиру 7 лет назад и лоханулась.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

интересуются, почему пенсионерка при приобретении квартиры не учла того, что она угловая
И этот вопрос снова остался без ответа.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Квартиру на первом этаже дома на Ульяновской, 14, Зинаида Егоровна приобрела лет семь назад. Ей как участнице войны, нуждающейся в жилье, выдали сертификат. Не знала женщина, что за квадратные метры купила.
Как она могла не знать?

Гость||

главное, что бы Навальный её не оскорбил, а ещё нужен пробег... и не простой, а автопробег.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

жительница дома на Ульяновской, 14
Дом под ООО УК "КВАРТАЛ". Генеральный директор Уланов Вячеслав Викторович.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Все промерзает. Они замажут и говорят: плиты разошлись. А я теперь что же? А все дует, и тараканы ползут
Работники УК видно окончили школу со справкой.

Гость||

И что, что квартира угловая? Почему она в таком состоянии и УК бездействует- вот в чем вопрос! А не в том, почему пенсионерка, участница войны купила эту квартиру!!! Вы представляете, сколько ей лет, и человек вынужден жить в таких условиях! Это что за равнодушие такое?!!!

Гость||

Гость писал(a):

А не в том, почему пенсионерка, участница войны купила эту квартиру!!!
Вопрос в том числе и в этом. Как получилось что она купила вслепую квартиру? Её ввели в заблуждение? Обманули? Надо было идти в суд и вертать всё взад.

Гость||

Гость писал(a):

Хорошая забота получается о ветеранах
Вспомнят к 9 мая.

Гость||

Гость писал(а):

И что, что квартира угловая? Почему она в таком состоянии и УК

бездействует- вот в чем вопрос! А не в том, почему пенсионерка, участница

войны купила эту квартиру!!! Вы представляете, сколько ей лет, и человек

вынужден жить в таких условиях! Это что за равнодушие такое?!!!

Зато перемещённым (официального статуса беженцев у них нет) из другого государства повышенное внимание, облизывают их со всех сторон.

Гость||

Не надо лукавить. Квартиру она получила бесплатно по сертификату, как ветеран. А "дареному коню зубы не смотрят". У нее есть родственники, очень даже неплохая пенсия и куча льгот, как у ветерана. Вполне можно нанять бригаду строителей, которые приведут квартиру в порядок. А если делать ничего не хочется, можно обвинять кого угодно. Если у управляйки есть заявление от жителя, они принимают меры. Если жителя просто сидят и ждут, что к ним прибегут решать проблемы - надежда слабая. Так что пусть родственники этой дамы пошевелятся, да и пожилая дама чуток вложится в собственный уют.

Гость||

Гость писал(a):

Квартиру на первом этаже дома на Ульяновской, 14, Зинаида Егоровна приобрела лет семь назад. Ей как участницте войны, нуждающейся в жилье, выдали сертификат.
Верно, квартира не куплена, а выдана государством бесплатно по сертификату. А до этого где бабуля жила? Столько лет? Вот мне просто интересно. Жила она лет так восемьдесят, непонятно где, и все было нормально. Потом получает бесплатную квартиру и все сразу становится ужасно. А в собственное благополучие хоть немножко вложиться не было мысли? Вообще-то люди на жилье себе зарабатывают, ремонты делают и решают коммунальные проблемы, никого не обвиняя в бездействии. И не надо эксплуатировать понятие "ветеран" - у них уровень жизни повыше, чем у рядовых граждан, учитывая ветеранские пенсии, льготы и доплаты. Здесь дело в элементарном нежелании хоть что-то предпринять. Для начала заявление в свою управляющую компанию написать.

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Имя: Гость
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