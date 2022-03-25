В Пензе участница войны вынуждена жить в сырой квартире

25.03.2022 | 20:53

Взаимные претензии предъявляют коммунальщики и жительница дома на Ульяновской, 14. Одна жалуется на то, что через межпанельные швы дует, а из подвала парит, а другие в ответ интересуются, почему пенсионерка при приобретении квартиры не учла того, что она угловая.

«Везде плохо, все мокрое. Взяли прорезали дыру. Все промерзает. И соль мокрая, гречка, рис, и спички не зажигаются. Я рис отнесла им зеленый», - пожаловалась Зинаида Егоровна.

Особенно остро проблема стояла зимой, когда погода в доме зависела от того, какая температура на улице.

«Все промерзает. Они замажут и говорят: плиты разошлись. А я теперь что же? А все дует, и тараканы ползут» - возмутилась пенсионерка.

Итог бездействия коммунальщиков налицо.

«Все отлепляется, замерзает. Подушкой затыкаю, настилаю журналы и газеты. Дует невозможно, вот и сплю так! Одеяло грею, чтобы лечь», - сообщила Зинаида Егоровна.

По ее мнению, нужно нормально изолировать швы на стене и подумать, как отводить лишнюю влагу из подвала.