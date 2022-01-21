В доме на Ленинградской из-за дырявой крыши затопило квартиры

21.01.2022 | 20:41

Кирпичная кладка скоро начнет разрушаться, предсказывает житель дома № 8а на улице Ленинградской, а все из-за дырявой крыши. Соседи Сергея сначала думали, что у них проблемы из-за него. Пришлось показывать картину снаружи, чтобы люди убедились: его вины в подтоплении нет.

«Позвонили вчера в управляющую компанию. Течет, даже с четвертого этажа уже пришли, с пятого на четвертый уже течет. Они приехали, сбили сосульки, ничего по-человечески не убрали, все течет до сих пор, они не приезжают», - пожаловался мужчина.

В управляющей компании сослались на плохие погодные условия и велели потерпеть.

«Сейчас не лето, говорят, крышу делать не будем, только можем приехать и убрать. А что делать, мы даже не знаем», - отметил Сергей.

Ждать помощи от коммунальщиков не приходится, поэтому житель дома обратился в «Службу 11» в надежде на то, что огласка проблемы что-то изменит.