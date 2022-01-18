Бездомные собаки охраняют сараи на Литейной от наркоманов

Плохую память о себе оставила временно прожившая на Литейной, 2, дама. Это свалка и собаки. Они охраняли добро, которое женщина складировала в брошенных сараях. Собирала все на контейнерных площадках и прятала по закоулкам.
«Они бездомные были, жили в этом сарае», - рассказала Ольга Ивановна.
Один пес, уже не на цепи, крутится у дома и выпрашивает еду у жильцов, рядом с ним - другой бывший любимец уехавшей женщины. Она снимала квартиру на первом этаже.
Часть свалки ликвидировали местные. Многое занесло снегом. А еще остались злополучные сараи. В них хлама предостаточно было от прежних хозяев, временно проживавшая лишь дополнила закрома.
Теперь постройки активно используют с преступной целью.
«Лазают около этого сарая, ищут, закладки делают. И эти сараи уже брошенные», - отметила горожанка.
Их нужно сравнять с землей, пока не случилось беды. Здания снесли года три назад. Деревянные постройки пожароопасны, вокруг - старые жилые дома. От тех, кто лазает по заброшенным кладовкам, добра ждать не приходится. Но собаки в таком случае приносят пользу: они лают при виде чужаков, отрабатывая свой кусок хлеба.
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Где засранный клозетт?