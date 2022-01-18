Из жизни

Бездомные собаки охраняют сараи на Литейной от наркоманов

Печать

Плохую память о себе оставила временно прожившая на Литейной, 2, дама. Это свалка и собаки. Они охраняли добро, которое женщина складировала в брошенных сараях. Собирала все на контейнерных площадках и прятала по закоулкам.

«Они бездомные были, жили в этом сарае», - рассказала Ольга Ивановна.

Один пес, уже не на цепи, крутится у дома и выпрашивает еду у жильцов, рядом с ним - другой бывший любимец уехавшей женщины. Она снимала квартиру на первом этаже.

Часть свалки ликвидировали местные. Многое занесло снегом. А еще остались злополучные сараи. В них хлама предостаточно было от прежних хозяев, временно проживавшая лишь дополнила закрома.

Теперь постройки активно используют с преступной целью.

«Лазают около этого сарая, ищут, закладки делают. И эти сараи уже брошенные», - отметила горожанка.

Их нужно сравнять с землей, пока не случилось беды. Здания снесли года три назад. Деревянные постройки пожароопасны, вокруг - старые жилые дома. От тех, кто лазает по заброшенным кладовкам, добра ждать не приходится. Но собаки в таком случае приносят пользу: они лают при виде чужаков, отрабатывая свой кусок хлеба.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
0
 
Гость||

Где засранный клозетт?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте