Бездомные собаки охраняют сараи на Литейной от наркоманов

18.01.2022 | 21:04

Плохую память о себе оставила временно прожившая на Литейной, 2, дама. Это свалка и собаки. Они охраняли добро, которое женщина складировала в брошенных сараях. Собирала все на контейнерных площадках и прятала по закоулкам.

«Они бездомные были, жили в этом сарае», - рассказала Ольга Ивановна.

Один пес, уже не на цепи, крутится у дома и выпрашивает еду у жильцов, рядом с ним - другой бывший любимец уехавшей женщины. Она снимала квартиру на первом этаже.

Часть свалки ликвидировали местные. Многое занесло снегом. А еще остались злополучные сараи. В них хлама предостаточно было от прежних хозяев, временно проживавшая лишь дополнила закрома.

Теперь постройки активно используют с преступной целью.

«Лазают около этого сарая, ищут, закладки делают. И эти сараи уже брошенные», - отметила горожанка.

Их нужно сравнять с землей, пока не случилось беды. Здания снесли года три назад. Деревянные постройки пожароопасны, вокруг - старые жилые дома. От тех, кто лазает по заброшенным кладовкам, добра ждать не приходится. Но собаки в таком случае приносят пользу: они лают при виде чужаков, отрабатывая свой кусок хлеба.