На Литвинова, 17, третий месяц в квартирах царит холод

15.01.2022 | 17:30

Как и в предыдущую зиму, жильцы дома на Литвинова, 17, снова мерзнут. В прошлом году хозяйка квартиры на четвертом этаже, переболев коронавирусом, вернулась в ледяное жилище. «Службе 11» она рассказывала, как тяжело ослабевшему человеку быть в таком холоде.

«Была вообще жара до весны. Через три дня после вас батареи - кипяток!» - отметила Любовь Трофимовна.

В конце осени батареи стали регулярно остывать. Горожанка начала звонить в администрации города и района, ежедневно обращалась в управляющую компанию, в ресурсную. Наведывались к ней представители разных ведомств.

«Пришел, посмотрел, говорит: это что такое? Мы третий месяц замерзаем, по 2 000 платим каждый месяц за отопление, но замерзаем - это невозможно!» - рассказала Любовь Трофимовна.

В доме многие ощущают недостаток тепла.

«Приходили, меняли, какие-то там задвижки снимали, но толку никакого. Ноябрь, декабрь, январь - вообще не топят. Все время только в кофте, все время утепляйся, приляжешь - укрывайся, иначе замерзнешь», - сообщила хозяйка квартиры на втором этаже.

В районе КПД сети ремонтировали многократно, в доме тоже пытались починить. В квартирах на батареях даже носовой платок не высушить.