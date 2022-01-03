Пензенцы опасаются возвращения бездомных на ул. Калинина

03.01.2022 | 20:14

У теплотрассы на улице Калинина снова были замечены бомжи. Они крутились рядом с колодцами тепловых камер. Ресурники перекрыли доступ внутрь, но бродяги не теряют надежды попасть в уютное, прогретое трубами место, как в прошлые времена, когда их терпели и не выгоняли. Одним из колодезных долгожителей был Константин, он и собаку приютил.

«Там тепло, как в Ташкенте», - рассказывал мужчина.

Где теперь Константин, жители улицы Калинина не в курсе, но вряд ли по земле ходит. В прошлом году рядом с трубами умер Николай - морозы стояли жестокие, он замерз. Много таких было. Люди жалели, одевали, давали хлеб, соцработники тоже еду привозили. Бомжи не хулиганили, но все же без них спокойнее, отмечают местные.

«Они делали дырочку в трубе, мылись или еще что-то. Парило - кошмар! И вода уже не уходила в землю, да это у нас дом так развалится! Вот они чем нам мешали», - рассказала местная жительница Лидия Павловна.

Бедолаги стирали свое белье, устраивали банные дни, пока ресурсники не взялись за ремонт коммуникаций и блокировку тепловых камер. Последние наглухо закрыты, но все же появление бомжей поблизости местных настораживает. Не хотят они такого соседства.