В Заводском районе оставили открытыми глубокие погреба

Вовек не забыть о снесенных домах жителям, оставшимся в Заводском районе. Между Комсомольской и Литейной, на Воровского с десяток сломали. Теперь обитатели ходят и озираются, как бы не угодить в ловушку: глубокие погреба разбросаны то тут, то там.
«Вроде я по тропке хожу», - рассказала женщина.
Подземные хранилища были необходимы в прошлом. Надо и запасы на зиму куда-то припрятать, и всегда нужный хлам - любая мелочь могла пригодиться в небогатом хозяйстве.
«Раньше дровами топили, углем. И дома ломают, все оставляют. Тут ничего не убирают», - отметил мужчина.
Подрядчик не сильно заботился о благополучии местного населения. Дома разобрал, а погреба не засыпал. Ему было все равно, как народ станет обходить в потемках глубокие ловушки.
«Сносили дом, все почистили, тот дом сносили - половину, вторую половину закопали. Теперь у нас там курган», - пожаловалась местная жительница.
Десятка три ям, припорошенных по краям снегом, располагаются на пустыре, по которому часто ходят жители Заводского района и не только. Хорошо местным - они ориентируются, куда идти не стоит, а новичкам может не повезти.
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