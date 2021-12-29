Из жизни

В Заводском районе оставили открытыми глубокие погреба

Печать

Вовек не забыть о снесенных домах жителям, оставшимся в Заводском районе. Между Комсомольской и Литейной, на Воровского с десяток сломали. Теперь обитатели ходят и озираются, как бы не угодить в ловушку: глубокие погреба разбросаны то тут, то там.

«Вроде я по тропке хожу», - рассказала женщина.

Подземные хранилища были необходимы в прошлом. Надо и запасы на зиму куда-то припрятать, и всегда нужный хлам - любая мелочь могла пригодиться в небогатом хозяйстве.

«Раньше дровами топили, углем. И дома ломают, все оставляют. Тут ничего не убирают», - отметил мужчина.

Подрядчик не сильно заботился о благополучии местного населения. Дома разобрал, а погреба не засыпал. Ему было все равно, как народ станет обходить в потемках глубокие ловушки.

«Сносили дом, все почистили, тот дом сносили - половину, вторую половину закопали. Теперь у нас там курган», - пожаловалась местная жительница.

Десятка три ям, припорошенных по краям снегом, располагаются на пустыре, по которому часто ходят жители Заводского района и не только. Хорошо местным - они ориентируются, куда идти не стоит, а новичкам может не повезти.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте