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Из жизни

На Ударной сети теплотрассы укутали коврами и паласами

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Такой теплотрассы в Пензе больше точно нигде нет. Не дождавшись от ресурсников изоляции сетей, активная жительница дома на Ударной самостоятельно одела в непродуваемый материал трубы. Она собрала ковры, паласы, шторы, простыни и умело закрепила на коммуникациях. Только не совсем понятно, зачем.

«Мы думаем так, что каждый выходит, выносит, а остальные, у кого есть кошки, - вот они обматывают», - отметила женщина.

«Кошечкам чтобы было тепло, мы тоже кошечек любим, как же! Их кормить надо», - рассказала пенсионерка.

«Не знаю... наверное, нравится», - предположила пензячка.

Известно, кто на заре сюда приходит, общается с подопечными мурлыками и укутывает коммуникации. Это жительница ближайшей пятиэтажки. Место ее обитания отыскать легко - по характерным коврам. Она даже отмостку утеплила.

Труженицу журналисты «Службы 11» дома не застали, но надеются в будущем свести с ней знакомство. Пусть покажет пример ресурсникам - как надо готовить сети к зиме.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Молодцы!!!!!!! Кутайте лучше ,а то хозяину из-за бугра не видно что они голые и Вы за все эти теплопотери платите.

Гость||

Не расстраивайся, мы недавно за это все дружно проголосовали!

Имя: Гость
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