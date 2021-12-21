На Ударной сети теплотрассы укутали коврами и паласами

21.12.2021 | 20:40

Такой теплотрассы в Пензе больше точно нигде нет. Не дождавшись от ресурсников изоляции сетей, активная жительница дома на Ударной самостоятельно одела в непродуваемый материал трубы. Она собрала ковры, паласы, шторы, простыни и умело закрепила на коммуникациях. Только не совсем понятно, зачем.

«Мы думаем так, что каждый выходит, выносит, а остальные, у кого есть кошки, - вот они обматывают», - отметила женщина.

«Кошечкам чтобы было тепло, мы тоже кошечек любим, как же! Их кормить надо», - рассказала пенсионерка.

«Не знаю... наверное, нравится», - предположила пензячка.

Известно, кто на заре сюда приходит, общается с подопечными мурлыками и укутывает коммуникации. Это жительница ближайшей пятиэтажки. Место ее обитания отыскать легко - по характерным коврам. Она даже отмостку утеплила.

Труженицу журналисты «Службы 11» дома не застали, но надеются в будущем свести с ней знакомство. Пусть покажет пример ресурсникам - как надо готовить сети к зиме.