На Ударной сети теплотрассы укутали коврами и паласами

Такой теплотрассы в Пензе больше точно нигде нет. Не дождавшись от ресурсников изоляции сетей, активная жительница дома на Ударной самостоятельно одела в непродуваемый материал трубы. Она собрала ковры, паласы, шторы, простыни и умело закрепила на коммуникациях. Только не совсем понятно, зачем.
«Мы думаем так, что каждый выходит, выносит, а остальные, у кого есть кошки, - вот они обматывают», - отметила женщина.
«Кошечкам чтобы было тепло, мы тоже кошечек любим, как же! Их кормить надо», - рассказала пенсионерка.
«Не знаю... наверное, нравится», - предположила пензячка.
Известно, кто на заре сюда приходит, общается с подопечными мурлыками и укутывает коммуникации. Это жительница ближайшей пятиэтажки. Место ее обитания отыскать легко - по характерным коврам. Она даже отмостку утеплила.
Труженицу журналисты «Службы 11» дома не застали, но надеются в будущем свести с ней знакомство. Пусть покажет пример ресурсникам - как надо готовить сети к зиме.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Молодцы!!!!!!! Кутайте лучше ,а то хозяину из-за бугра не видно что они голые и Вы за все эти теплопотери платите.