Лед на склоне не останавливает пензенцев, идущих к роднику

13.12.2021 | 21:07

Ни снег, ни дождь, ни ветер - ничто не может стать помехой. Круглый год к святому роднику на Западной Поляне приходят люди, чтобы окунуться в холодную воду. Девушки почти каждый день появляются там и набираются сил в источнике, они не торопятся выскакивать из морозной свежести воды.

Родник у Солдатского озера облагорожен с помощью неравнодушных пензенцев. Они вложили собственные средства, силы и труд в восстановление святого ключа.

Добрым словом вспоминают Геннадия с Западной Поляны. Он как хранитель, завхоз, плотник, строитель на добровольных началах много лет следит за порядком. Журналистам «Службы 11» доводилось пообщаться с ним на одном из субботников.

«Я на протяжении 10 лет поддерживаю, чтобы вода была бабулькам и дедулькам. Хожу мусор убираю постоянно, утром и вечером, чтобы чисто было, чтобы старым людям здесь было приятно воду набирать и отдыхать. Все от сердца идет, от души», - рассказывал Геннадий.

И даже теперь, когда склон обледенел, подняться и спуститься проблемно, народ не забывает об источнике.

«И падаем, все бывает, как же. У нас вот одна полетела, боже, чуть не до родника. А куда деваться? И все равно идем», - отметила женщина.

«Люди нанесли икон, там столько икон, как святая, наверно, вода. Всегда тут чисто», - сообщила пенсионерка.

Вспоминать не хочется, каким был источник до того, как активисты решили спасти его от разрушения. Зато теперь благодать. Появилось много белок - любопытных, резвых, вечно голодных. Их постоянно подкармливают.