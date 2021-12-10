Склон у Солдатского озера завалили мусором

10.12.2021 | 20:11

До Солдатского озера рукой подать, Октябрьский сад неподалеку, со склона открывается роскошный вид на улицы Российскую, Кижеватова, вдали простирается Южная Поляна. Наслаждаться бы пейзажем, но взгляд невольно опускается вниз: начиная от глухой стены, где гаражи, и почти до озера - свалка.

«Здесь лет 15 сыпали, так и сыплют до сих пор. С Военного Городка - здесь гаражи их. С гаражей - прямо сюда. Сколько было, ужас! Чуть меньше стало», - сообщил пензенец Петр.

От гаражей наверху свалка спускается к озеру, отдельные вкрапления есть вдоль тропы от частного сектора на Овражной и в одноименных проездах. Листвой отходы засыпало, грунт сползал вместе с мусором, заваливал его. Лавина бытовых отходов формировалась годами, набрала силы и мощи и поползла вниз.

«Это же зона отдыха! Что мы показываем детям и внукам нашим, оставляя такое безобразие? Я один раз здесь прошла во вторник - удивилась, полночи не спала, не могла уснуть, об этом безобразии очень переживаю», - рассказала горожанка Антонина Михайловна.

Кто первый высыпал сюда мешок с ненужными вещами, кто за ним последовал, уже не узнать. Традиции загрязнять овраг в районе Солдатского озера - не одно десятилетие.

«Кто это делает - надо их заставить, пусть они уберут. У нас администрация есть, она пусть подключится и заставит их все убрать», - предложила женщина.

Было время, когда сюда перетаскивали хлам из домов обитатели частного сектора. Никто за содеянное не наказан. Жертва преступления - природа не отомщена.