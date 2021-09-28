Из жизни

На Саранской при укладке кабеля изуродовали дорожку

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Вместо того чтобы идти по пешеходной части, женщины шагают по дороге, иначе увязнут в лужах. Люди выбирают асфальт.

«Очень приятно по грязи!» - саркастично прокомментировала пензячка.

В 2021 году на Саранской сделали тротуар. Он значится в списке объектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с уточнением: ремонт покрытия проезжей части и пешеходной от улицы Егорова до Саранской, 1.

В реальности в зоне примыкания улиц, рядом с домом № 115, образовался проблемный участок.

«Здесь мы облагораживали все, траву косили, убирали. Начали класть какой-то кабель, сказали: как проложат, здесь все сделают, все облагородят. Проложили кабель и бросили. Здесь дети ходят. Грязь кругом!» - возмутился Евгений.

Асфальт обрывается у дома № 115, дальше - жижа. Еще хуже, что изуродована старая дорожка, проложенная наискосок и сильно выручавшая пешеходов этого района. Они добирались до относительно сухого участка на улице Егорова.

«Никто ничего не доделывает, все бросили, все оставили», - отметил мужчина.

В администрации Пензы пояснили: срок завершения работ по ремонту тротуара на Саранской - 1 сентября. Кабель закончили прокладывать 5-го. Вот почему участок на примыкании улиц не заасфальтировали. К нему вернутся, когда будут ремонтировать улицу Егорова. Временные периоды не указаны.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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