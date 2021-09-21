Из жизни

Двор на улице Карпинского нуждается в благоустройстве

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Во дворе на Карпинского, 27а, - как в квартире: по одну сторону - кресло, по другую - ковры. Первое - для людей, второе - для машин. Для авто не пожалели изделий, расстелили три штуки. Мягкая мебель представлена единичным экземпляром у крайнего подъезда. У остальных народ довольствуется лавками, из которых лишь одна приличная - рядом с креслом.

В доме нет активистов: у пожилых людей не хватает сил добиваться благоустройства, а молодым все равно, им хватает старой площадки. Пенсионеры выносят из квартир игрушки и кресла - наводят красоту на придомовом участке.

«Все заросло, сколько лет живем - негде пройти. Дорожки - один человек только пройдет, а там дети ходят», - отметила пенсионерка.

Цветы в палисаднике растут благодаря любителям. Если бы не эти энтузиасты, смотрели бы все на крапиву.

«И посидеть негде», - добавила женщина.

Придомовая территория на Карпинского, 27а, немаленькая, есть где развернуться инициативным людям. Хватило бы места и для обустроенных парковок, и для спортивной и игровой зон.

Когда никто не заявляет о намерениях, не подает документы в мэрию, не участвует в конкурсах на гранты, то дворы покрывают не асфальтом, а старыми коврами, вместо скамеек ставя кресла.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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