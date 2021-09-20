Остановка на Барковке стала жертвой нечистоплотных граждан

20.09.2021 | 20:40

Стоял контейнер - была свалка, убрали контейнер - свалка не исчезла. На площадке у остановки «Пристань» снова сложены пакеты с мусором, он же спрятан в прибрежных кустах.

Не лучше выглядела территория в прошлом, когда специально для удобства дачников установили большую емкость. Этому обрадовались также жители частного сектора рядом и расположенного дальше. Отходы, в том числе после ремонта, стали сваливать туда.

Горы вырастали гигантские, народ продолжал раскидывать мусор повсюду.

«Здесь кошмар был, иногда наваливают всего. Я живу недалеко здесь, в Маньчжурии. Дачникам куда? Они сюда и носили, возили», - рассказал Валентин.

Контейнер убрали - привычка мусорить у народа закрепилась. Редко кто уносит с собой пакет с бутылками после пикника на берегу.

«Мы отдыхаем и убираем», - заявил мужчина.

Но любителей порядка меньше, чем людей, скидывающих мусор где попало. Его набросали даже за остановочными павильонами.