Из жизни

Забитая ливневка на Ферганской создала угрозу затопления

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Жители взывают к муниципальным властям с просьбой о помощи. Ливневый канал на склоне от Подольской улицы до Ферганской совершенно разрушился. Николай Иванович из дома № 39 отдал 2,5 тысячи, чтобы расчистили участок ливневки у его подворья.

«Сказал им, чтобы выкопали до ручья. Они запросили еще 2 тысячи. Зачем я буду отдавать? Это государственное», - рассказал он.

Пенсионер окашивает берега канала вдоль своего огорода. Выше не поднимается: там надо вырубать заросли и пробивать заваленное русло.

Зимой во время оттепели сильно залило дворы.

Примерно так же бывает во время сильных дождей. Ниже домов - речка Мойка, ручьи устремляются к ней, но больше воды задерживается на дороге и во дворах.

Раньше по склону можно было ходить, теперь же потоки изрезали его произвольно.

«Оттуда вода течет не в канавку, а прямо здесь, насквозь через асфальт. Была тропа, ученики ходили в школу, потому что так ближе, чем в обход. Теперь здесь не пройти», - пояснила местная жительница.

Остатки дорожки поглощают заросли, размыла вода. С великой силой она глубоко разрезает склон, жители ходят по мосткам. И это еще не все местные ужасы.

«Упало дерево на газовую трубу. Боимся, как бы не взорвалось. Труба совсем плохая», - сообщила женщина.

Изуродованная дорожка выводит на Подольскую, к заасфальтированной недавно полосе. Точно такая же не помешала бы и на склоне - она серьезно сократила бы путь. Еще важнее расчистить ливневый канал до Ферганской, иначе вода скоро смоет остатки тропы и, что хуже, зальет дома.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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