Из жизни

На улице Леонова трава стала выше человеческого роста

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Участок примыкает к дому № 34 на улице Леонова, но фактически управляющей компанией не обслуживается. Итог - заросли под два метра в высоту.

«Уже ничего за ними не видно. Вечером пройти - жутковато. Фонари далеко. В этих кустах наркоманы обитают», - рассказала активистка.

В прежние времена за участком у торца дома ухаживали: где-то управляющая компания косила траву, где-то жители сами вырубали лишнюю растительность. Сейчас коммунальщики свои силы и деньги на расчистку не тратят, а по собственной инициативе брать пилу в руки чревато - можно и штраф получить.

Навести порядок хочется. Несколько лет назад граждане частично ликвидировали сорняки. С тех пор участком никто не занимался. Кусты разрослись, трава вымахала выше человеческого роста.

Если бы коммунальщики взяли эту землю под контроль, то работа по расчистке не отняла бы много времени. Территорию можно облагородить за час-полтора.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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