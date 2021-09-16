Из жизни

Ремонт дороги на Минской удивил местных жителей

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Ремонт дороге, конечно, был нужен, но не такой. Жительница дома № 18 на улице Минской в прямом эфире «Службы 11» пожаловалась: внутри двора старый асфальт пришел в такое состояние, что ни ездить, ни ходить практически невозможно. Уже на следующий день последовала реакция.

«Отремонтировали, кирпичи навалили, а здесь ямы так и остались. В магазин рядом дойти нет дороги», - рассказала пенсионерка.

Если раньше женщина боялась упасть из-за ям, теперь ее страшат другие неровности.

«В дождик - что? Лужи будут. Я почти слепая, инвалид I группы, и куда пройти? И туда не дойти до дороги, и здесь», - пожаловалась Валентина Ефимовна

Кто взялся за нестандартный ремонт, она точно не знает. Остается только строить догадки.

«Не жители. Я звонила и ходила, депутату звонила - «денег нет, денег нет». Из-за освещения вечером врачи не приходят, на второй день только», - сообщила Валентина Ефимовна.

Пенсионерка живет на Минской, 18, больше полувека. По ее словамт, твердое покрытие за это время не меняли ни разу.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Еще бы запенить

Гость||

Говном усрать надо. Никто не будет наступать, следовательно, дорога не будет изнашиваться

Гость||

Гость писал(a):

Еще бы запенить
Ну вот ещё.

Дождаться морозов и залить водичкой, до апреля хватит.

Гость||

хоть бы у бабушки спросили за кого любит голосовать.

Имя: Гость
Комментарий:

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