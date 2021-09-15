Заросли на Ульяновской заставляют родителей переживать за детей

15.09.2021 | 19:47

Страшно и опасно, особенно ночью, когда не видишь, что тебя подстерегает впереди, - это о территории от школы № 52 до дома № 50 на Ульяновской. Фонарей нет, зато много зарослей, заброшенные гаражи, раскопки. Рядом с контейнерной площадкой из-за запущенности участка скапливается мусор.

«Рядом школа стоит. Деревья начали пилить - все бросили», - сообщила Светлана.

Причем удалили растительность не там, где она действительно мешала обзору, а ту, что оказалась в зоне раскопок.

«Дети ходят в школу через помойку. Будет осень, грязь - как дети там пройдут? Там раньше асфальт был и фонари стояли, можно было пройти. Сейчас деревья стоят, фонари не горят, еще раскопали. Где детям ходить? По грязи или через помойку?» - возмутилась Светлана.

«Зачем нужны кусты? Идешь со второй смены - оглядывайся», - отметила Раиса Михайловна.

В зарослях часто видят бродяг. А они несут с собой в кусты мусор.