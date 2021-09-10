В 1-м Фестивальном проезде появилась свалка бытовых отходов

10.09.2021 | 20:45

Фестиваль бытовых отходов можно проводить в 1-м Фестивальном проезде. Экспозицию постоянно пополняют, раскладывая выставочные предметы на обширной территории. Тачками свозят и сваливают, корзинами и мешками выносят. Жильцы многоквартирных домов на Стадионной свою причастность отрицают.

«Не, мы бросаем туда, где ящик у нас, а частный сектор - туда», - рассказала женщина.

«Годами не убирается, прошлый год с октября по май - ни машины. Вот дошла до столба, поставили загородочку, а то бы продлилась», - пояснила Галина Михайловна.

Ситуация ухудшается: с начала лета под свалку течет вода. Ручей не буйный, но слишком долго ему позволяют хулиганить. Он скоро отрежет подходы к туалету.

«Не у всех есть удобства, поэтому некоторые пользуются. И там еще жидкие отходы, ящичек поставили для них. И еще теперь ручей. Уже и не подойти», - пожаловалась местная жительница.

«Это безобразие! Вот колодец, вода течет питьевая, уже два месяца я звонила, чтобы наладили. Там арматура вышла из строя», - сообщила Вера Павловна.

Такой беспорядок в 1-м Фестивальном проезде: растительный и крупный бытовой мусор не вывозят, колодец не ремонтируют, существование отхожего места на улице - под угрозой.