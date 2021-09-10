Из жизни

На улице Карпинского место снесенного дома заняли заросли

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Природа быстро завоевывает территорию. За год она полностью преобразила место, где стоял дом № 16 на Карпинского. Заросли заполонили округу, переплелись ветки деревьев, вымахал бурьян. Люди пробираются через него по тропе, словно джунгли покоряют.

«Это хорошо, что заросло. Кусты», - пояснил мужчина.

Поросль как бы спрятала все плохое, что было связано с деревянным бараком.

«Ребятишки бегают и поджигают пух. Мы с ведрами около них ходим, тушим. Сидим на пороховой бочке. Когда полыхнет, то и этот дом полыхнет, и 20-й полыхнет, и гаражи рядом», - сообщил Илья Андреевич.

Постройка горела не единожды. Соседи не зря настороже.

Барак долго не сносили из-за судебных процессов: одна семья не соглашалась с условиями расселения из аварийного здания и не освобождала квартиру. Уладить конфликт интересов удалось в прошлом году. Тогда же сломали строение, разровняли территорию, которая потом превратилась в джунгли. Не понятно, стало ли лучше, особенно для жильцов соседней двухэтажки № 14а - они больше всего страшились пожара.

«Мы как в деревне, о нас не знают», - отметил пензенец.

И все же население попыталось сразиться с непроходимыми зарослями. В администрацию города люди звонили, просили вырезать кустарник, спилить бурьян, сломанные ветки на деревьях. Жалоба результата не возымела.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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