Жители боятся разрушения пристроя к дому на Октябрьской, 6

09.09.2021 | 20:28

Почему частная собственность угрожает жизни обитателей Октябрьской, 6, - такой вопрос возникает у населения все чаще. Пристрой рядом с угловым подъездом, у входа в подземное хранилище, разваливается.

«Здесь был магазин, потом кто-то выкупил, видимо, все это. Был в нормальном состоянии раньше, здесь предприниматель его сдавал, выносили к поездам всякие напитки. У них там холодильники были, часто затапливало, они сами же все выкачивали», - рассказала Любовь Васильевна.

Ныне только новый замок свидетельствует о заинтересованности владельца в сохранении тайны подвала. Хотя через щели и громадные дыры в ржавой крыше видно, что ничего, кроме хлама, там нет.

Жильцов дома беспокоит собственная безопасность. Конструкцию прорезали трещины, пласты кирпичей вот-вот обрушатся.

«Там несущая стена у нас внизу, это подвал. И у нас в несущей стене он сделал проем», - пояснила Антонина Николаевна.

Жильцы дома на Октябрьской, 6, давно уже не видели человека, который, по их мнению, имеет отношение к разрушающейся постройке. Она их не интересует как чья-то собственность, волнует лишь одно: распадется на части - завалит выход из третьего подъезда. Главное - чтобы люди при этом не пострадали.