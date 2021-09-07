Из жизни

В квартире пензячки из-за сырости появилась черная плесень

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Водосточная труба в 9-м подъезде дома на Кулакова, 1, на ладан дышит. Жильцы примыкающих к стояку квартир каждого дождя ждут со страхом.

В двухкомнатном жилище Нины Ивановны завелась черная плесень. Она пожирает стены коридора, санузлов. От вечной сырости не избавиться, пока не заменят гнилую ветку. В нише спрятаны все коммуникации, от воды как-то пострадали электрические сети. Пенсионерка пришла домой и обнаружила, что нет света и телефон не работает.

«С проводов стекало, нам пришлось вызывать, нанимать, платить деньги - у нас же и в квартире все протекло! И здесь уже все отваливается. Мы начали бить тревогу, десять раз звонили», - сообщила Нина Ивановна.

Водосточную систему надо переставлять полностью.

«Желательно капитальный ремонт делать, но в рамках текущего мы только фрагменты меняем», - рассказал генеральный директор УК «Терра» Алексей Решетов.

Это запланировано на сентябрь, но заплатки и отрезки не спасут. Рассчитывать на скорый капремонт не приходится: он, по графикам, намечен на 2040-й.

«Составили протокол о переносе сроков проведения капитального ремонта канализации и электрики. Здесь - в плачевном состоянии», - пояснил Алексей Решетов.

Документы направили в жилищную инспекцию, а пока что заменят самые проблемные участки водосточной системы. Еще жива надежда, что комиссия примет положительное решение и сроки капремонта сместятся на ближайшие годы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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